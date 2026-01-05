Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കുടിവെള്ള ക്ഷാമം...
    Maradu/Vyttila
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 12:28 PM IST

    കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷം

    മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ കു​ടി​​വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​
    കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷം
    കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ടാ​ങ്ക​റി​ൽ

    വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    മ​ര​ട്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ഉ​യ​ര​ക്കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും, ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യി​ൽ നി​ന്നും ദൂ​ര​ക്കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ളം തീ​രെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്. ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ 15 എം.​എ​ൽ.​ഡി കു​ടി​വെ​ള്ള​മാ​ണ് ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​ല കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ​രാ​തി. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വാ​ൽ​വ് തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട് അ​ള​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നെ​ട്ടൂ​രി​ൽ പൂ​തേ​പ്പാ​ടം, പു​റ​ക്കേ​ലി പ​രി​സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്ന​ര​യാ​ഴ്ച​യാ​യി വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ലോ​റി​ക​ൾ ക​യ​റാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം എ​ത്താ​ത്ത​ത് ദു​രി​ത​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ, കു​മ്പ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. കു​മ്പ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 1, 12 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം തീ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പാ​ഴൂ​ർ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ര​ട്, കു​മ്പ​ളം, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് മോ​ട്ടോ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​താ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    കുടിവെള്ള വിൽപ്പന തകൃതി

    മ​ര​ട്: നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് കു​ടി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​തു​ള്ളി വെ​ള്ള​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നെ​ട്ടൂ​രി​ലെ ജ​ന​റം ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ൽ​പ​ന ത​കൃ​തി. ലി​റ്റ​റി​ന് 10 പൈ​സ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം കു​പ്പി​ക​ളി​ൽ നി​റ​ച്ച് ലി​റ്റ​റി​ന് 10 രൂ​പ​യാ​ണ്​ (പ​ത്തി​ര​ട്ടി) ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ ലാ​ഭം കൊ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ചി​ല കു​ടി​വെ​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ലാ​ൻ​റ് ജ​ന​റം ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങും

    മ​ര​ട്: ജ​ല​അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​മ്പ്ഹൗ​സി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ര​ടി​ലെ ജ​ന​റം ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ര​ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കു​മ്പ​ളം, കു​മ്പ​ള​ങ്ങി, ചെ​ല്ലാ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ, കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ തേ​വ​ര, കൊ​ച്ചി​ൻ​പോ​ർ​ട്ട് കൂ​ടാ​തെ ക​രു​വേ​ലി​പ്പ​ടി, ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്‌​ച ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി വൈ​റ്റി​ല വാ​ട്ട​ർ വ​ർ​ക്സ‌് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി. എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ടാ​ങ്ക​റി​ൽ കു​ടി​വെ​ള​ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    X