Madhyamam
    2 Dec 2025 9:43 AM IST
    2 Dec 2025 9:43 AM IST

    എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് ക​ട​ൽക​യ​റ്റം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി

    അ​ടു​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് മു​മ്പ് ന​ട​പ​ടി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം
    high court, edavanakkad,kochi, division bench, ഹൈകോർട്ട്, എടവനക്കാട്, കൊച്ചി,
    കൊ​ച്ചി: ക​ട​ൽ ക​യ​റ്റ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക​ണം. ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി​യു​ടെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ജ​ല​വി​ഭ​വ അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തീ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ട​ൽ ഭി​ത്തി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്ന്, ഒ​മ്പ​ത്, 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ ഇ.​കെ. സ​ലി​ഹ​ര​ൻ, എ​സ്.​വൈ. സം​ജാ​ദ്, എം.​ആ​ർ ജോ​സ​ഫ് ബേ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. പ​തി​വാ​യി ക​ട​ൽ​വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ന് ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ക​ല​ക്ട​ർ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ​ല്ലാം എ​ത്ര​സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ല​വി​ഭ​വ അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ജ​ന​ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ​തി​വു​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് മു​മ്പ് ന​ട​പ​ടി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

