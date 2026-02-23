Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightEdathalachevron_rightയുവാവിനെ മർദിച്ച കേസിൽ...
    Edathala
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 10:33 AM IST

    യുവാവിനെ മർദിച്ച കേസിൽ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    യുവാവിനെ മർദിച്ച കേസിൽ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    എ​ട​ത്ത​ല: ചു​ണ​ങ്ങം​വേ​ലി​യി​ലെ ബാ​റി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ യു​വാ​വി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. എ​ട​ത്ത​ല തോ​പ്പി​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ ഫി​റോ​സ് (26), സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ (26), പ​ള്ളി​ക്ക​പ്പാ​റ ഉ​മ​ർ മു​ക്താ​ർ (20), പു​ഷ്പ ന​ഗ​ർ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യ്ക്ക​ൽ ഉ​ജ്വ​ൽ (21), കു​രി​യ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ അ​ഷീം (21) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് എ​ട​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​രാ​ളെ കു​റ​ച്ച് പേ​ർ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ. ​സി​നോ​ദ്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:young manarrestedbeating
    News Summary - Five people arrested in connection with beating of young man
    Similar News
    Next Story
    X