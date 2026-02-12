Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightUppalachevron_rightകുമ്പള റെയിൽവേ...
    Uppala
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 9:15 AM IST

    കുമ്പള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെ.എസ്.ആർ.ടിസി ബസ് സ്റ്റോപ്; തീരുമാനം നടപ്പായില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിലെ തീരുമാനമാനമാണ് നടപ്പാകാത്തത്
    കുമ്പള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെ.എസ്.ആർ.ടിസി ബസ് സ്റ്റോപ്; തീരുമാനം നടപ്പായില്ല
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ്

    Listen to this Article

    ഉപ്പള: കുമ്പള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിലെടുത്ത തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് താലൂക്ക് വികസന സമിതി അംഗം താജുദ്ദീൻ മൊഗ്രാൽ തഹസിൽദാർക്ക് പരാതി നൽകി. ഈ വിഷയം നേരത്തെ താജുദ്ദീൻ മൊഗ്രാലാണ് താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    എന്നാൽ, നാളിതുവരെയായി തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തതിൽ യാത്രക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വീണ്ടും താജുദ്ദീൻ മൊഗ്രാൽ തഹസിൽദാർക്ക് പരാതി നൽകിയത്.നിലവിൽ കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടൗണിൽ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയശേഷം കുമ്പള ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ 1.3 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ദൂരപരിധിയുണ്ട്.

    ഇത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ കുമ്പളയിൽ ട്രെയിൻ കയറാൻ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തതിനാൽ ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോ പിടിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താലൂക്ക് വികസനസമിതി നേരത്തെയെടുത്ത തീരുമാനം എത്രയുംപെട്ടെന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് താജുദ്ദീൻ മൊഗ്രാൽ തഹസിൽദാർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

    അതിനിടെ മഞ്ചേശ്വരം, കാസർകോട് താലൂക്ക് വികസനസമിതിയിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നില്ലെന്നും കാലതാമസം എടുക്കുന്നുവെന്നുള്ള ആക്ഷേപം നേരത്തെ തന്നെ വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും യോഗങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുമാണ്. എടുക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് വേഗമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus stopKSRTC Buskumbala railway station
    News Summary - Kumbala Railway Station KSRTC Bus Stop; Decision not implemented
    Similar News
    Next Story
    X