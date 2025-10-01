Begin typing your search above and press return to search.
    1 Oct 2025 7:48 AM IST
    ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം താ​ൽക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി

    News in the media regarding the construction of the sidewalk
    നടപ്പാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമം പാത്രത്തിൽവന്ന വാർത്ത 

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: കാ​ലി​ക്ക​ട​വ്-​തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ-​ഒ​ള​വ​റ റോ​ഡ് അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​ വെ​ച്ചു. സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട​ർ​ഫ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വാ​ദം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ എം.​എ​ൽ.​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ട​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

    ന​ട​ക്കാ​വ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​വ​ശം, കാ​ലി​ക്ക​ട​വ്, ന​ട​ക്കാ​വ് ജം​ങ്ഷ​ൻ, ത​ങ്ക​യം മു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി എ​ട്ടോ​ളം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 1.20 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ 15 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലും ഒ​ന്ന​ര മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ലും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ്പാ​ത സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് 'മാ​ധ്യ​മം' വാ​ർ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ റ​വ​ന്യു ഭൂ​മി​യു​ണ്ട്. എ.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

