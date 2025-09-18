Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrikaripur
    Thrikaripur
    Posted On
    18 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:53 AM IST

    വെ​ർ​ച്വ​ൽ ലോ​ക​ത്ത് ഡേ​റ്റി​ങ് ആ​പ്പു​ക​ൾ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി വ​ല​വി​രി​ക്കു​ന്നു

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ക​യ്യൂ​ർ ചീ​മേ​നി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു​സ്‌​കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക-​ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മാ​താ​വ് ത​ന്റെ മ​ക​നി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റം ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് അ​ടി​പ്പെ​ട്ട മ​ക​ൻ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​യു​യ​ർ​ത്താ​റി​ല്ല. ക​ളി​യി​ൽ അ​വ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ’​ക്ക് മാ​താ​വി​ന്റെ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​സം​തോ​റും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് 3500 രൂ​പ. കൂ​ലി​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ അ​മ്മ​ക്ക് ഇ​ത് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ലും ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത തീ​യ​തി​ക്ക് തു​ക ഡെ​ബി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ ആ ​ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ൻ മൊ​ബൈ​ൽ വ​ഴി ഇ​ത് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 18 വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഡേ​റ്റി​ങ് ആ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ള​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ തെ​റ്റാ​യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ആ​പ്പു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഇ​ര​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ആ​പ്പി​ന് സാ​ധി​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ം. ഹോ​ബി, പ്രാ​യം, ലിം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് ആ​ധാ​രം. വി​ക​സി​ത​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ അ​നു​ചി​ത ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്.

    അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി വി​ഡി​യോ ചാ​റ്റ് ‘സൗ​ഹൃ​ദം’ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന മ​ങ്കി ആ​പ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​പ്പി​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ വാ​സ​ന​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഭാ​ഷ​ക്കും ചേ​ഷ്ഠ​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം ആ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പ്രാ​പ്യ​മാ​കു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ഇ​തു​വ​ഴി പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും തു​റ​ന്നി​ടു​ന്നു. ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ പോ​ക്സോ കേ​സി​ലും ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ഡേ​റ്റി​ങ് ആ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ‘ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വ്’ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് ഓ​ടി​പ്പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് മാ​താ​വ് ക​ണ്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Virtual dating apps are becoming more dangerous to teenagers.
