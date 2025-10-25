Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrikaripur
    Posted On
    25 Oct 2025 12:33 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 12:33 PM IST

    കാ​ർ ത​ക​ർ​ത്ത് മോ​ഷ​ണം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ

    റോ​ബി​ൻ, ഷ​നി​ൽ

    Listen to this Article

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റി​ന്റെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ത്ത് ബാ​റ്റ​റി മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പി​ലി​ക്കോ​ട് മേ​ൽ​മ​ട്ട​ലാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കെ. ​റോ​ബി​ൻ എ​ന്ന സ​ച്ചു (20), എ. ​ഷ​നി​ൽ(28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​എം. ഷം​സീ​റി​ന്റെ കാ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ബാ​റ്റ​റി ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത‌ ശേ​ഷം ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഷം​സീ​ർ. തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​ർ ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    ച​ന്തേ​ര എ​സ്.​ഐ പി.​വി. ര​ഘു​നാ​ഥ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​ജി​ത്ത് പ​ട​ന്ന, ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS: Remand Theft Case Kasargod Crime
    News Summary - Two people remanded in theft case
    X