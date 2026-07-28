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    Thrikaripur
    Posted On
    date_range 28 July 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 12:55 PM IST

    തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക്: ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു

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    തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക്: ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു
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    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ ഹൊ​സ്ദു​ർ​ഗ് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തി, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം. ജി​ല്ല രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച കാ​ലം മു​ത​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ​മ്മ​ർ​ദം ഏ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, പ​ട​ന്ന, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ, പി​ലി​ക്കോ​ട്, ചീ​മേ​നി, ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി താ​ലൂ​ക്ക് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി. അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല പി​റ​വി​ക്കൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണി​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ച​ന്ദ്ര​ഭാ​നു ക​മീ​ഷ​ൻ താ​ലൂ​ക്കി​ന് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട് പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ക്ക് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ മു​ത​ല്‍ വ​ട​ക്ക് അ​ജാ​നൂ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള തീ​ര​ദേ​ശ​വും ഇ​ട​നാ​ടും മ​ല​യോ​ര​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന 11 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് താ​ലൂ​ക്കി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി 30 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളാ​ണ് താ​ലൂ​ക്കി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ധി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വി​സ്തൃ​ത​മാ​യ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ഴി​മ​ല നാ​വി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ ക​ട​പ്പു​റം നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്താ​ൻ ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ണം.

    നി​ര​വ​ധി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ര​ണ്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും ക​ട​ന്നാ​ണ് തോ​ണി​യും ബ​സും മാ​റി മാ​റി​ക്ക​യ​റി ഇ​വ​ര്‍ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​നു​വ​ദി​ച്ച​വ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ന്റെ മാ​ത്രം സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. പാ​ര്‍ട്ടി വൈ​ജാ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​പ്പു​റം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ണ്ടാ​വാ​ത്ത​താ​ണ് ഒ​രു പ്ര​ശ്നം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് എ​ന്നി​വ​രെ സ​മ്മാ​നി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ലം എ​ന്ന നി​ല​ക്കും തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ന് അ​ര്‍ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന താ​ലൂ​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്കി​ല്‍ പ​ക്ഷേ, ബ്ലോ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്ല. ചോ​യ്യ​ങ്കോ​ട്ടി​ന​ടു​ത്താ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​നം ബ്ലോ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ല​ല്ലാ​ത്ത​ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

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    News Summary - Thrikkarippur Taluk: Demand intensifies
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