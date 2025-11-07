Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightThrikaripurchevron_rightകൂട്ടുകാരിക്ക് സൈക്കിൾ...
    Thrikaripur
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:12 AM IST

    കൂട്ടുകാരിക്ക് സൈക്കിൾ സമ്മാനിച്ച് ജുസൈറ

    text_fields
    bookmark_border
    കൂട്ടുകാരിക്ക് സൈക്കിൾ സമ്മാനിച്ച് ജുസൈറ
    cancel
    camera_alt

    ജുസൈറ കൂട്ടുകാരിക്കുള്ള സൈക്കിൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ കെ. രാജേഷ് കുമാറിന് കൈമാറുന്നു

    Listen to this Article

    തൃക്കരിപ്പൂർ: പിറന്നാൾ ചെലവുകൾ മാറ്റിവെച്ച് കൂട്ടുകാരിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പുത്തൻ സൈക്കിളുമായി സ്കൂളിലെത്തി ഫാത്തിമത്ത് ജുസൈറ. ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ എ.യു.പി സ്കൂൾ നാലാംതരം വിദ്യാർഥിനി പടന്ന മുസഹാജി മുക്കിലെ ജുസൈറ പിറന്നാളിൽ പിതാവ് പി.സി. ജാസിറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒറ്റക്കാര്യം. ആറാംതരത്തിലെ ഒരു ചേച്ചിക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം.

    ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിൽ സജീവമായ ജാസിർ മകളുടെ പിറന്നാൾ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഉദിനൂർ ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ എത്തുന്നത് സൈക്കിളുപയോഗിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ പിറന്നാളിൽ ജുസൈറക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങുമ്പോഴും അവൾ രണ്ടാമതൊന്ന് കൂടി വാങ്ങിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരിക്ക് സമ്മാനിക്കാനായിരുന്നു അതെന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകൻ കെ. രാജേഷ് കുമാർ ഓർത്തു. ആളുകൾ തന്നിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് ജുസൈറയുടെ ഈ പിറന്നാളാഘോഷം വേറിട്ടതായി.രക്ഷിതാവും അധ്യാപകരും ജുസൈറക്ക് പിന്തുണയായുണ്ട്. അധ്യാപകരായ സി. അശ്വിനി, നിഷ, എൻ.വി. അനുഷ, ടി. ബിന്ദു, കെ. രാജീവൻ, മാനേജമെന്റ് പ്രതിനിധി വി.വി. സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railway stationBomb Squadinspection
    News Summary - Student gifts bicycle to her friend
    Similar News
    Next Story
    X