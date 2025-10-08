Begin typing your search above and press return to search.
    8 Oct 2025 12:22 PM IST
    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം; ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ന​ട​ക്കാ​വ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം

    പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ. പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്ന തി​ട്ട അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ന​ട​ക്കാ​വി​ലെ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ടി. ​ഷാ​ജി, അ​സി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​നി​ത് കു​മാ​ർ, അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ പി. ​മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് തി​ട്ട നീ​ക്കം ചെ​യ്യും. പ​ക​രം ഓ​വു​ചാ​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രെ​ണ്ണം നി​ർ​മി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ക​ലം ര​ണ്ട​ര മീ​റ്റ​റാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​തി​നെ​ക്കാ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ത​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ക.

    റോ​ഡി​നും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​നു​മി​ട​യി​ൽ ഏ​ഴു മീ​റ്റ​റോ​ളം വീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ലം ര​ണ്ടാ​യി പ​കു​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ത​ട​സ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ‘മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചു.

    പൂ​ജ അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. ഒ​ള​വ​റ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ കാ​ലി​ക്ക​ട​വ് പാ​ത​യി​ൽ ത​ടി​യ​ൻ കൊ​വ്വ​ലി​ലാ​ണ് 15 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ന​ട​പ്പാ​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് പ​രാ​തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​മീ​പ​ത്ത് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    ട​ർ​ഫി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​കാ​മ്യം. വി​വി​ധ റീ​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മിക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ള​വ​റ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ കാ​ലി​ക്ക​ട​വ് റോ​ഡ് അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ക. സം​സ്ഥാ​ന-​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന് വേ​റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല.

