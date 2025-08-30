Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrikaripur
    Posted On
    30 Aug 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:04 AM IST

    മണിപ്പൂരിയിൽ അവർ പാടി, ‘ഓണം പൂയാ...’

    മണിപ്പൂരിയിൽ അവർ പാടി, ‘ഓണം പൂയാ...’
     തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സി​ൽ ഓ​ണം കൂ​ടാ​നെ​ത്തി​യ ഇം​ഫാ​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള​ള കു​ട്ടി​ക​ൾ

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: വി​ദ്യാ​ല​യ​മു​റ്റ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് ഓ​ണ​മു​ണ്ട് മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ഞ്ച് മ​ണി​പ്പൂ​രി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ണ്ടും ടീ ​ഷ​ർ​ട്ടും ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ണി​പ്പൂ​ർ ഇം​ഫാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഏ​ഴാം​ത​ര​ത്തി​ലെ ഐ​ഫാ​ബ, മേ​രാ​ബ, യു​ഹം​ബ, നെ​ൽ​സ​ൺ, റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ്​ കാ​ണി​ച്ച ഇ​വ​രി​ൽ ഐ​ഫാ​ബ സം​സ്ഥാ​ന സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ച്ച് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ, സെ​പ​ക് താ​ക്രോ, ബാ​ൾ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ഷ​ട്ടി​ൽ, ഫാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ലും ഇ​വ​ർ അ​ഞ്ചു​പേ​രും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. തെ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും വ​ട​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ട​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ എ.​ജി.​സി. അം​ലാ​ദാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​നം. സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    TAGS:onam celebrationkasarkode
    News Summary - Manippoor native school students celebrated Onam
