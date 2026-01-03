Begin typing your search above and press return to search.
    Thrikaripur
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:32 AM IST

    ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ആക്ര​മണം; പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികൾ അ​റ​സ്റ്റിൽ

    
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ടൗ​ണി​ലെ പോ​ഗോ​പ് റസ്റ്റ​ാറ​ന്റി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് ആക്രമണം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ കാ​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്(36), ഷാ​ജി(28), നി​ഖി​ൽ(26), അ​ദ്വൈ​ത്(25) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്തു. പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​ൽ റസ്റ്റ​ാറ​ന്റി​​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​ൽ ക്ഷു​ഭി​ത​രാ​യി ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ, പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ എ​റി​ഞ്ഞു പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും വാ​ഷ് റൂ​മി​ന്റെ വാ​തി​ൽ അ​ടി​ച്ച് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​ഹാ​രം ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ 15 മി​നു​ട്ട് എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ട​യു​ട​മ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ണ്ടു​പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ഇ​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം റെ​സ്റ്റ​റ​ന്റ് അ​ട​ച്ച​ശേ​ഷം പൊ​ലി​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​ഘം ചേ​ർ​ന്നെ​ത്തി ഗേ​റ്റ് ത​ക​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടി. ഇ​വ​രു​ടെ ഡെ​ലി​വ​റി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ച്ചി​ട്ടു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു. കേ​ര​ള ഹോ​ട്ട​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റ​സ്റ്റ​ാറ​ൻ​റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ക്ര​മം ന​ട​ന്ന പോ​ഗോ​പ് റ​സ്റ്റ​റ​ന്‍റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​നോ​ജ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ചു​ള്ളി​ക്ക​ര, ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് ബൈ​ത്താ​ൻ, മ​നോ​ജ്കു​മാ​ർ, വി​ജ​യ​ൻ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലുണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

