    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightThrikaripurchevron_rightസിന്തറ്റിക് ടർഫിന്റെ...
    Thrikaripur
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:21 AM IST

    സിന്തറ്റിക് ടർഫിന്റെ പാർക്കിങ് കവരുന്ന നടപ്പാത വിവാദത്തിൽ

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത്
    ന​ട​ക്കാ​വ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം

    Listen to this Article

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ന​ട​ക്കാ​വ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പാ​ത​യോ​ര​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം ര​ണ്ടാ​യി പ​കു​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം. ഒ​ള​വ​റ-​തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ-​കാ​ലി​ക്ക​ട​വ് പാ​ത​യി​ൽ ത​ടി​യ​ൻ​കൊ​വ്വ​ലി​ലാ​ണ് 15 സെ.​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ന​ട​പ്പാ​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു മീ​റ്റ​റോ​ളം മാ​റി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സ​മീ​പ​ത്ത് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ട​ർ​ഫി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കായിക പ്രേ​മി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​വി​ധ റീ​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ഒ​ള​വ​റ -തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ കാ​ലി​ക്ക​ട​വ് റോ​ഡ് അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​വി​ധോ​ദ്ദേ​ശ്യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന് വേ​റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വൃ​ത്തി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ത​യും സ്റ്റേ​ഡി​യം അ​തി​ർ​ത്തി​യും ത​മ്മി​ൽ മൂ​ന്നു മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം അ​ക​ല​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് മ​റ്റൊ​രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​കും.

