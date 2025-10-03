Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrikaripur
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:43 AM IST

    ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് സ്ഥിരീകരണം; കരിങ്കൊക്ക് വഴിതെറ്റിയെത്തിയത്​

    ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് സ്ഥിരീകരണം; കരിങ്കൊക്ക് വഴിതെറ്റിയെത്തിയത്​
    ക​രി​ങ്കൊ​ക്ക് പ​റ​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യം 

    Listen to this Article

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: കു​ണി​യ​ൻ ച​തു​പ്പി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​ണ്ട ക​രി​ങ്കൊ​ക്ക് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ബ്ലാ​ക്ക് ഹെ​റോ​ൺ (ഈ​ഗ്ര​റ്റ ആ​ർ​ഡെ​സി​യാ​ക്ക) ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ക്ഷി​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ടെ​റി സ്റ്റീ​വ​ൻ​സ​ൺ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​ല​ബാ​ർ നാ​ച്വ​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി സൊ​സൈ​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ​ൻ മേ​പ്പ​യൂ​രാ​ണ് കു​ണി​യ​നി​ൽ ക​ണ്ട പ​ക്ഷി​യു​ടെ പ​ടം അ​യ​ച്ച് ടെ​റി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ സ​ഹാ​റ മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ തെ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തും മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​റി​ലു​മാ​ണ് ഇ​വ​യെ കാ​ണാ​റു​ള്ള​ത്.ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ദേ​ശാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഫീ​ൽ​ഡ് ഗൈ​ഡ് ടു ​ബേ​ർ​ഡ്സ് ഓ​ഫ് ഈ​സ്റ്റ് ആ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വാ​യ ടെ​റി വി​ഖ്യാ​ത പ​ക്ഷി​നി​രീ​ക്ഷ​ക​നാ​ണ്. ഇ​ര പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, പ​ക്ഷി അ​തി​ന്റെ ചി​റ​കു​ക​ൾ കു​ട​പോ​ലെ വി​ട​ർ​ത്തി, ത​ല അ​തി​ന​ടി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ത്തി​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ത​ണ​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്നു.


    കരി​​ങ്കൊക്കിനെ കണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ‘മാധ്യമം’ വാർത്ത



    മ​ഞ്ഞ പാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു മാ​ർ​ഗം. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ പ​ക്ഷി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ ഇ​ര​പി​ടി​ത്ത​വും പ​റ​ക്ക​ലും പ​ക​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ അ​തി​ഥി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശാ​സ്ത്ര​ലോ​ക​മ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു​വേ ദേ​ശാ​ട​ക​ര​ല്ലാ​ത്ത ഈ ​പ​റ​വ കൂ​ട്ടം​തെ​റ്റി കു​ണി​യ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​വാ​മെ​ന്ന് സു​വ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ഡോ. ​ജാ​ഫ​ർ പാ​ലോ​ട്ട് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു പ​ക്ഷി​യെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ണി​യ​നി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സൗ​ദി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഗോ​വ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നേ​ര​ത്തെ പ​ക്ഷി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ള്ള​താ​യി സ​ത്യ​ൻ മേ​പ്പ​യൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.


    TAGS:new bird found in keralanatureKasargod
    News Summary - Confirmation from Africa; The bird found in Kasargod is Black stork
