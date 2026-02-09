Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thrikaripur
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:39 AM IST

    നടക്കാവ് മൾട്ടി പർപസ് സ്റ്റേഡിയം മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

    31.53 കോ​ടി രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്
    നടക്കാവ് മൾട്ടി പർപസ് സ്റ്റേഡിയം മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ ന​ട​ക്കാ​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ​സ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ​ചെ​യ്യു​ന്നു

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​വ​കു​പ്പ് കി​ഫ്ബി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ ന​ട​ക്കാ​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ​സ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കി​ഫ്ബി ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 31.53 കോ​ടി രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. കാ​യി​ക-​യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ എം.​പി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബു അ​ബ്ര​ഹാം, ക​ല​ക്ട​ർ കെ. ​ഇ​മ്പ​ശേ​ഖ​ർ, പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി വി​ജ​യ് ഭാ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    വി.​വി. ര​മേ​ശ​ൻ, സി.​എം. മീ​നാ​കു​മാ​രി, സാ​ജി​ത സ​ഫ​റു​ല്ല, ഇ. ​കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, പി.​സി. സു​ബൈ​ദ, എം. ​മ​നു, പി. ​സ​ന​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ്വാ​ഗ​ത​വും കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ്പോ​ർ​ട്സ് കേ​ര​ള ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഏ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള എം.​ആ​ർ.​സി കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ സ്‌​മാ​ര​ക മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ​സ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ടെ​ന്നി​സ്, ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ക​ബ​ഡി കോ​ർ​ട്ടും സ്പ്രിം​ഗ്‌​ള​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ സെ​വ​ൻ​സ് നാ​ചു​റ​ൽ ഗ്രാ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ടും ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സെ​മി ഒ​ളി​മ്പി​ക് നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​വും ഈ ​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തെ വേ​റി​ട്ടു​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം ഇ​രു​ന്ന് ക​ളി കാ​ണാ​വു​ന്ന ഗാ​ല​റി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ മൂ​ന്നു​നി​ല പ​വി​ലി​യ​ൻ മ​ന്ദി​ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മു​റി​ക​ൾ, വി.​ഐ.​പി ലോ​ഞ്ച്, മീ​ഡി​യ റൂം, ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ലോ​ഞ്ച് എ​ന്നി​വ​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ൾ, വി​പു​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം, സ​മാ​ന്ത​ര റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഹ​ബ്ബാ​യാ​ണ് ഈ ​സ്റ്റേ​ഡി​യം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​റ്റ്‌​കോ ലി​മി​റ്റ​ഡാ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:chief ministerstadiumPinarayi VijayanmultipurposeKasargod
    News Summary - Chief Minister dedicates Nadakkavu Multipurpose Stadium to the nation
