    പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ങ്ക​രാ​ജി​ന്

    പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ങ്ക​രാ​ജി​ന്
    വി​ട്ടു​ കി​ട്ടി​യ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ങ്ക​രാ​ജ്

    പ​ട​ന്ന: വ​യ​ൽ മ​ണ്ണി​ട്ടു​നി​ക​ത്തി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി​യ​ന്ത്രം കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ക​രാ​ജി​ന് വി​ട്ടു​കി​ട്ടി. ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് യ​ന്ത്രം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​കി​ട്ടി​യ​ത്. പ​ട​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​ട​വ് ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പാ​ട​ത്ത് പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ലെ മ​ണ്ണ് നി​ര​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം വ​ന്ന​തെന്ന് പ​ള്ളി​ക്ക​മ്മി​റ്റി വാ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യ​ന്ത്രം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​യ​ൽ നി​ക​ത്തി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ 45 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യി​ട്ട​തോ​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ കൈ​ത​ക്കാ​ട് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ക​രാ​ജി​ന്റെ നി​ത്യ​വൃ​ത്തി അ​ട​ഞ്ഞു. പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് കാ​ടു​പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ങ്ക​രാ​ജി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഡ്വ. പി.​കെ. സു​ഭാ​ഷും സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ദീ​പ​ക് മേ​നോ​നു​മാ​ണ് ത​ങ്ക​രാ​ജി​നു​വേ​ണ്ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. ഫൈ​ൻ വി​ധി​ച്ച തു​ക​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ ഈ​ട് ബോ​ണ്ട് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലും വി​ൽ​പ​ന​യോ കൈ​മാ​റ്റ​മോ പാടി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യി​ലുമാണ് യ​ന്ത്രം വി​ട്ടു​കി​ട്ടി​യ​ത്.

    TAGS:kasarkodeEarthmover
    News Summary - the earth mover seized by the police finally belongs to Thangaraj
