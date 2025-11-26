Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightPadannachevron_rightപടന്നയിലെ സ്ഥാനാർഥി...
    Padanna
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 11:50 AM IST

    പടന്നയിലെ സ്ഥാനാർഥി തർക്കം; ജില്ല നേതൃത്വങ്ങൾ ഇടപെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    പടന്നയിലെ സ്ഥാനാർഥി തർക്കം; ജില്ല നേതൃത്വങ്ങൾ ഇടപെട്ടു
    cancel

    പ​ട​ന്ന: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്കം പ​ട​ന്ന​യി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി ബ​ന്ധം​ത​ന്നെ ത​ക​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ത​ന്നെ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് വി​ഷ​യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ലീ​ഗി​ന് ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി.

    മു​ന്ന​ണി ബ​ന്ധം ത​ക​രാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ലീ​ഗ് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്ത് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ലീ​ഗി​ന്റെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ൻ പെ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ്ലോ​ക്ക് സീ​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് കൈ​മാ​റി​യ സ്ഥി​തി​ക്ക് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കി വി​ഷ​യം തീ​ർ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​യും സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. ശ​ക്ത​യാ​യ ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്താ​തെ ഒ​രു പു​തു​മു​ഖ​ത്തെ നി​ർ​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ മ​റ്റു വാ​ർ​ഡി​ലെ സ​മ​വാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​വെ ഉ​ണ്ടാ​യ പ്ര​തീ​തി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല​രു​ടെ പി​ടി​വാ​ശി മൂ​ലം പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​തെ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ല നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് കി​ട്ടും എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ദീ​പ് കാ​ന​ങ്ക​ര താ​ൻ ച​തി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വ​വും പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ത്വ​വും രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്.

    മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം പ​ട​ന്ന​യി​ൽ മു​ന്ന​ണി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യും അ​ടി​യ​ന്തി​ര യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. വാ​ർ​ഡി​ൽ ലീ​ഗി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വേ​ണ്ടി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി വി​ഷ​യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും വി​ജ​യി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലീ​ഗ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​യെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​തി​നാ​ലാം വാ​ർ​ഡാ​യ തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ലീ​ഗി​നെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ​ച്ചു​വെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​സാ​ര​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionpadannaElection CandidateKasargod
    News Summary - District leadership intervenes in candidate dispute in Padanna
    Similar News
    Next Story
    X