    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 9:21 AM IST

    നീലേശ്വരം താ​ലൂ​ക്ക് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മോ?

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ പ്ര​മേ​യം
    നീലേശ്വരം താ​ലൂ​ക്ക് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മോ?
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ താ​ലൂ​ക്ക് സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ജ​നു​വ​രി 20ന് ​ചേ​രു​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പി.​എം. സ​ന്ധ്യ​യാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഇ.​കെ. ച​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും. കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​മേ​യം ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പാ​സാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നീ​ക്കം.

    അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് മൂ​ന്നു ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ

    സം​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 1957ലെ ​ഒ​ന്നാം ഇ.​എം.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കേ നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കി​നാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച മൂ​ന്നു ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളും നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കി​നാ​യി അ​നു​കൂ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ച​ന്ദ്ര​ഭാ​നു ക​മീ​ഷ​ൻ, സി.​എ​ച്ച്. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ ക​മീ​ഷ​ൻ, വെ​ള്ളോ​ടി ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഹ​ത ശ​രി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഈ ​ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ഫ​യ​ലി​ലു​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.നി​ല​വി​ൽ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് താ​ലൂ​ക്കി​നെ​യാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തെ​യും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​നം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ താ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പു​തി​യ താ​ലൂ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ എ​ട്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ താ​ലൂ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം.പു​തി​യ താ​ലൂ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ റ​വ​ന്യൂ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന പ​ദ​വി​ക്കൊ​പ്പം ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ന്ന​തി​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​കു​മെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Will Nileshwaram taluk become a reality?
