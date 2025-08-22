Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 2:02 PM IST

    മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റിറ്റി പൊ​ളി​ച്ചുനീ​ക്കിയില്ല; ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി അ​പ​ക​ട​ നി​ല​യി​ൽ

    മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റിറ്റി പൊ​ളി​ച്ചുനീ​ക്കിയില്ല; ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി അ​പ​ക​ട​ നി​ല​യി​ൽ
    അ​പ​ക​ട​ നി​ല​യി​ലു​ള്ള നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പി​ലെ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​വു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി. നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പി​ലു​ള്ള ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യാ​ണ് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​മൂ​ലം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​വു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ദി​വ​സ​വും 400ൽ​പ​രം രോ​ഗി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    50,000 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലൂ​ടെ ദി​വ​സ​വും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​യി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​രു​പാ​ട് ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും പ​ക​രം സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​നും വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ പു​തി​യ സ്ഥ​ലം സ​മീ​പ​ത്തു​ത​ന്നെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടും വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​ക്കും മു​തി​ർ​ന്നി​ല്ല.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ 170ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഈ ​സം​ഭ​ര​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​നി​ല നേ​രി​ട്ടു​ക​ണ്ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​നി​ല​യി​ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യം വ​ന്ന മ​ന്ത്രി പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ഒ​രു​കു​ലു​ക്ക​വു​മി​ല്ല.

    TAGS:kasarkodeneeleswaramWater Storage
    News Summary - water storage in accident threat
