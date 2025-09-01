Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    1 Sept 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 1:39 PM IST

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളുടെ വിഹാരം; വനിതകളുടെ ഓണകൃഷിയിടം ഇല്ലാതായി

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളുടെ വിഹാരം; വനിതകളുടെ ഓണകൃഷിയിടം ഇല്ലാതായി
    കി​നാ​നൂ​ർ ക​രി​ന്ത​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പോ​ണ്ടി​യി​ൽ അ​ശ്വ​തി ജെ.​എ​ൽ.​ജി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. കി​നാ​നൂ​ർ ക​രി​ന്ത​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പോ​ണ്ടി​യി​ൽ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം വ​നി​ത​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ശ്വ​തി ജെ.​എ​ൽ.​ജി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഓ​ണ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ചേ​മ്പു​ക​ൾ, വാ​ഴ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ മു​ഴു​വ​ൻ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് കൃ​ഷി​ചെ​യ്ത വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ടം വ​ലു​താ​ണ്. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​രോ മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​വ​നി​ത ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Wild Animal Attack Kasargode News Wild Boar Attack
