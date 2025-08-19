Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Aug 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 1:24 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് തെ​രു​ റോ​ഡ്

    വാഹനങ്ങൾ തെ​രുറോ​ഡി​​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കുരുക്കിന് കാ​ര​ണം
    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് തെ​രു​ റോ​ഡ്
    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന നീ​ലേ​ശ്വ​രം തെ​രു റോ​ഡ്

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർന്ന് നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ തെ​രു​ റോ​ഡ്. ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ റോ​ഡിലു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്തം​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഹൈ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജാ​റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​രു റോ​ഡ് വ​ഴി​യാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ബ​സു​ക​ളും സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് വി​ട്ട് പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ളും തെ​രു റോ​ഡ് വ​ഴി പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നു പോ​ലും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ളും മ​റ്റ് എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മെ​യി​ൻ ബ​സാ​ർ വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​തെ തെ​രു​വ് റോ​ഡ് വ​ഴി ഹൈ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത​വ​ഴി​യാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജാ റോ​ഡ് ഹൈ​വേ വ​ഴി കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ല്ലാ ബ​സു​ക​ളും യാ​ത്ര തെ​രു റോ​ഡ് വ​ഴി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്ന​വ​ർ തെ​രു റോ​ഡിൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത​സ്തം​ഭ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ കാ​റും ഓ​ട്ടോ​യും ബൈ​ക്കും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ തെ​രു റോ​ഡ് ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ൺ​വേ ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ഷ്കാ​രം പോ​ലെ​യാ​യി. റോ​ഡ​രി​കി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ്ഥ​ലം ആ​ക്രി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ കൈ​യ​ട​ക്കി ഇ​രു​മ്പു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും സ്ഥ​ല​വും അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന ഇ​രു​മ്പു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ന്നു​പോ​ലെ കൈ​യേ​റി വെ​ച്ചി​ട്ടും ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് അ​ന​ക്ക​മി​ല്ല.

    മു​മ്പ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് റോ​ഡി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത ഗ​താ​ഗ​ത​സ്തം​ഭ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്യാ​സ​ന്ന​നി​ല​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സും ഈ ​ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​ന്നും കാ​ണാ​നു​ള്ള നേ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

