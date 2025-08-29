Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    29 Aug 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:23 AM IST

    ക​വ​ർ​ച്ച ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    noufal
    നൗ​ഫ​ൽ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ചാ​യ്യോം ന​രി​മാ​ള​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ന​രി​മാ​ള​ത്തെ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ സു​രേ​ഷ് പെ​രി​ങ്കു​ള​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്നി​ന് ക​വ​ർ​ച്ചാ​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളു​കാ​ര​നും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ നൗ​ഫ​ലി​നെ (46)യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ. കെ.​വി. ര​തീ​ശ​നും സം​ഘ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    മോ​ഷ​ണ ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട മോ​ഷ്ടാ​വ് പൊ​ലീ​സ് തി​ര​ച്ചി​ൽ വ​ല​യി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ഷി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ പി​ൻ​വാ​തി​ലി​ന്റെ ര​ണ്ട് ട​വ​ർ ബോ​ൾ​ട്ടു​ക​ൾ അ​റു​ത്തു​മാ​റ്റി​യാ​ണ് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യ​ത്. വീ​ടി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ശ​ബ്ദം​കേ​ട്ട് സു​രേ​ഷ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന് ലൈ​റ്റി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മോ​ഷ്ടാ​വ് ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം ല​ഭി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കിടെ വ​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ റി​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നൗ​ഫ​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി. പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ഡം​ബ​ര വീ​ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മോ​ഷ്ടാ​വാ​ണ് നൗ​ഫ​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 11ന് ​മ​ല​പ്പു​റം അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം മി​ല്ലും​പ​ടി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 90 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വ​ദേ​ശി ബ​ഷീ​ർ മു​ഖേ​ന വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Local News Theft News Kasargod Crime
