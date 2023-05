റോഡും കുടിവെള്ളവുമില്ല; കോളനിവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ

cancel camera_alt ബളാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ടാറിങ് ചെയ്യാത്ത വലിയമറ്റം കോളനി റോഡ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം: റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​യും കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മ​വും മൂ​ലം വ​ല​യു​ക​യാ​ണ് ബ​ളാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ​മ​റ്റം കോ​ള​നിവാ​സി​ക​ൾ. കോ​ള​നി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര ദു​സ​ഹ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട പോ​ലും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. പൊ​ളി​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ൽ കൂ​ടി ഓ​ട്ടോ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും വ​രാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

ഓ​ട്ടോ വ​ന്നാ​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ര​ട്ടി വാ​ട​ക കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. കി​നാ​നൂ​ർ ക​രി​ന്ത​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ളാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് റോ​ഡ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ലം എ​ത്താ​നും സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. റോ​ഡി​ൽ ച​ളി​വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന പി​ഞ്ചു കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റെ ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക. റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പു​റ​മെ വ​ലി​യ​മ​റ്റം കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​വും കി​ട്ടാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച കു​ളം കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മീ​പ​ത്ത് പൈ​പ്പും ടാ​ങ്കും സ്ഥാ​പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും മോ​ട്ടോ​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കോ​ള​നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

There is no road and no drinking water-Colonists in distress