ചോറൂണിന് പോയ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടു; ആറു പേർക്ക് പരിക്ക്

cancel camera_alt അപകടത്തിൽപെട്ട കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ നിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം: കു​ഞ്ഞിന്റെ ചോ​റൂ​ണിന് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ര്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ട സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ ഇ​ടി​ച്ച് ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​ഞ്ഞ് ആ​റു പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞ് പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ചാ​യ്യോ​ത്ത് -അ​ര​യാ​ക്ക​ട​വ് റോ​ഡി​ലെ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍മു​ക്കി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ചെ​മ്മ​ട്ടം​വ​യ​ൽ സം​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞ​മ്പു​നാ​യ​ര്‍ (82), ഭാ​ര്യ ഭാ​ര്‍ഗ​വി (62), മ​ക​ന്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് (42), ഭാ​ര്യ മേ​ഘ (30), സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ സു​ധീ​ഷ് (22), ഗോ​കു​ല്‍ (20) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​വ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സ്‌​ക്വാ​ഡ കാ​ര്‍ റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ട് ത​ക​രാ​ര്‍ ന​ന്നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ഉ​ട​ൻ തേ​ജ​സ്വി​നി സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഭാ​ര്‍ഗ​വി​യെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സു​ധീ​ഷും ഗോ​കു​ലും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കാ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ലി​ടി​ച്ച​ത്. Show Full Article

The car in which the family was traveling to Chorun met with an accident; Six people were injured