Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    14 Aug 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 12:11 PM IST

    തു​ള​ഞ്ഞു​ക​യ​റാ​ൻ സ്ലാബിലെ ക​മ്പി​ക​ൾ ‘ത​യാർ’; അംഗൻവാടി കുരുന്നുകൾക്കും പരിക്കേറ്റു

    എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് ജനം; കുലുക്കമില്ലാതെ കരാറുകാരൻ
    തു​ള​ഞ്ഞു​ക​യ​റാ​ൻ സ്ലാബിലെ ക​മ്പി​ക​ൾ ‘ത​യാർ’; അംഗൻവാടി കുരുന്നുകൾക്കും പരിക്കേറ്റു
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഓ​വു​ചാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള കൂ​ർ​ത്ത ക​മ്പി​ക​ൾ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: കൂ​ർ​ത്ത​ക​മ്പി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ചോ​ര ചീ​റ്റു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ ക​രാ​റു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ജ​ന​രോ​ഷം ശ​ക്തം. നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ​രി​കി​ലെ നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്ലാ​ബി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ ക​മ്പി​ക​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ലാ​ബ് നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​തെ അ​തേ​പ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ക​രാ​റു​കാ​രു​നാ​ട് പ​രാ​തി അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. ഇ​രു​മ്പു​ക​മ്പി കൊ​ണ്ട് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തു​മൂ​ലം കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി ടി.​ടി ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തെ മ​തി​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പൊ​തു​വ​ഴി​യി​ൽ കൂ​ടി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന​വ​ർ ഈ ​സ്ലാ​ബ് ക​ട​ന്നാ​ണ് പോ​കേ​ണ്ട​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മ്പി കാ​ലി​ൽ കൊ​ണ്ട് പ​രി​ക്കേ​റ്റു​വെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ.​കെ.​ബി.​എം എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​രാ​റു​കാ​ര​നോ​ട് പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടും കൂ​ർ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മ​ന്ദം​പു​റം റോ​ഡി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​പൊ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം​ത​ന്നെ ത​ട​യാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ് തങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പറഞ്ഞു .

    News Summary - sharp wire of slabs in road construction makes threats
