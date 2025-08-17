Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:05 AM IST

    കൂ​ർ​ത്ത ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി; കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​നി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ന​ട​ക്കാം

    കൂ​ർ​ത്ത ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി; കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​നി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ന​ട​ക്കാം
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ലെ സ്ലാ​ബി​ന് മു​ക​ളി​ലെ ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്നു

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കും​വി​ധം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി. നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്ലാ​ബി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​തെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കൂ​ർ​ത്ത ക​മ്പി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​മീ​പ​ത്തെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​കൂ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പി​കൊ​ണ്ട് കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ക​രാ​റു​കാ​ര​നോ​ട് പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും കൂ​ർ​ത്ത ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് 'മാ​ധ്യ​മം' ആ​ഗ​സ്ത് 12ന് ‘​തു​ള​ഞ്ഞു ക​യ​റാ​ൻ സ്ലാ​ബി​ലെ ക​മ്പി​ക​ൾ ത​യ്യാ​ർ; അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു: ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഇ. ​ഷ​ജീ​ർ അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റാ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ര​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്‍റെ​യും സൈ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മെ​ഷി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​മ്പി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി. പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഇ. ​ഷ​ജീ​റി​നെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:ChildrensafetySteelWalking path
    News Summary - Sharp steel sticks were cut and replaced; even children can walk without getting hurt
