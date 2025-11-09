Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 Nov 2025 12:22 PM IST
Updated Ondate_range 9 Nov 2025 12:22 PM IST
കാട്ടുപന്നി കുറുകെ ചാടി; സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് ഗുരുതര പരിക്ക്text_fields
bookmark_border
News Summary - road accident after being run over by wild boar
Listen to this Article
നീലേശ്വരം: കാട്ടു പന്നി കുറകെ ചാടി സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡ്രൈവറും വെള്ളരിക്കുണ്ട് കൂളിപ്പാറയിലെ കുമ്പളന്താനം അമല് സെബാസ്റ്റ്യനാണ് (27) ഗുരുതരമായിപരിക്കേറ്റത്.
കാഞ്ഞങ്ങാടുനിന്ന് ജോലികഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂട്ടറില് വരുന്നതിനിടെ വെള്ളരിക്കുണ്ട് സെന്റ് ജൂഡ്സ് കോളജിനടുത്തുവെച്ച് കാട്ടുപന്നി കുറുകെ ചാടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് അമലിന് ദേഹമാസകലം പരിക്കുപറ്റി. വാരിയെല്ല് പൊട്ടിയ അമല് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story