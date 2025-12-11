Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 9:58 AM IST

    യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി കോൺവെന്റ് ജങ്ഷനിൽ ചെങ്കല്ല്

    യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി കോൺവെന്റ് ജങ്ഷനിൽ ചെങ്കല്ല്
    കോ​ൺ​വ​ന്റ് ജ​ങ്ഷ​ന്

    സ​മീ​പ​ത്തെ ചെ​ങ്ക​ല്ല്

    Listen to this Article

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: നീ​ലേ​ശ്വ​രം-​ഇ​ട​ത്തോ​ട് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തു​ള്ള ചെ​ങ്ക​ല്ല് വ​ഴി​മു​ട​ക്കി​യാ​വു​ന്നു. മ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ചെ​ങ്ക​ല്ല് ഇ​റ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടും ചെ​ങ്ക​ല്ല് നീ​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ തയാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​ത് അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച ക​വ​ല​ക്ക​ടു​ത്ത് പ​ഴ​യ മ​തി​ൽ നി​ല​നി​ന്ന​തി​നും പു​റ​ത്താ​ണ് ചെ​ങ്ക​ല്ല് ഇ​റ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്.

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഇ​തു​കാ​ര​ണം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ടു​ങ്ങി​യ റോ​ഡി​ൽ ബ​സി​ലും ഓ​ട്ടോ​യി​ലും വ​ന്നി​റ​ങ്ങി കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ​പോ​ലും പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ​ ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ല്ല് ത​ട​സ്സ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. ചെ​ങ്ക​ല്ല് മാ​റ്റി കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:threatKasargod NewsRed stonepublic safety
    News Summary - Red stone at Convent Junction poses a threat to commuters
