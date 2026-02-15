Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightNeeleswaramchevron_rightറെയിൽവേ മേൽപാലം...
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 10:33 AM IST

    റെയിൽവേ മേൽപാലം നടപ്പാത; പുതുക്കാൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    44 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് അനുവദിച്ചത്
    റെയിൽവേ മേൽപാലം നടപ്പാത; പുതുക്കാൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അപകടാവസ്ഥയിലായ മേൽപാലത്തിന്‍റെ തൂൺ

    നീലേശ്വരം: നഗരത്തിൽ രാജാ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള നീലേശ്വരം റെയിൽവേ മേൽപാലത്തിന്റെ നടപ്പാത പുനർനിർമിക്കാൻ 44 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി എം. രാജഗോപാലൻ എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു. മേൽപാലത്തിന്റെ അപകടസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് 2025 ഡിസംബർ 18ന് മാധ്യമം വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ബ്രിഡ്ജസ് വിഭാഗം 44 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കി സർക്കാറിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചത്.

    ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. നൂറു കണക്കിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ദിവസവും കടന്നുപോയിരുന്നത് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ നടപ്പാതയിലായിരുന്നു. നടപ്പാതയുടെ തൂണുകൾ ചരിഞ്ഞ് ഏതുനിമിഷവും അപകടം സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നിൽപ്പ്. മേൽപാലത്തിലെ റെയിൽ പാളത്തിന്‍റെ കിഴക്കുഭാഗത്തെ നടപാതയിലെ തൂണാണ് അപകടാവസ്ഥയിലായത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:renovationFundsrailway overpassAllocate
    News Summary - Railway overpass pavement; Funds allocated for renovation
    Similar News
    Next Story
    X