    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 1:55 PM IST

    ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ട് 15 വ​ർ​ഷം; പ​ര​പ്പ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നുവ​രും?

    ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ട് 15 വ​ർ​ഷം; പ​ര​പ്പ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നുവ​രും?
    പ​ര​പ്പ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കം ​ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം കാ​ടു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഏ​റെ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ർ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. മ​ല​യോ​ര​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ണി​ജ്യ​ന​ഗ​ര​മാ​യ പ​ര​പ്പ​യി​ൽ ഒ​രു ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കം ​ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ് നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ക്ക് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വ​ര​ച്ച വ​ര​പോ​ലെ​യാ​യി. ഈ ​സ്ഥ​ലം ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ടു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​ശു​ക്ക​ളെ മേ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രി​ട​മാ​യി മാ​റി ഇ​വി​ടം.

    കി​നാ​നൂ​ർ ക​രി​ന്ത​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ര​പ്പ​യി​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​കൊ​ണ്ട് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ര​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥ​ലം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ട് 15 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും നാ​ളി​തു​വ​രെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    കോ​ട്ട​യം, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ബ​സു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ നീ​ലേ​ശ്വ​രം, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും നി​ര​വ​ധി സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​മു​ഴു​വ​ൻ ബ​സു​ക​ളും പ​ര​പ്പ ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ളു​ക​ളെ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും. ഇ​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ പൊ​ടി​യി​ടാ​ൻ ശൗ​ചാ​ല​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:kasarkodeneeleswaramParappa Bus StandConstruction Delay
