    Neeleswaram
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:30 PM IST

    ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നി​ന് നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ല

    Onam Special Trains
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ജി​ല്ല​യി​ൽ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ലും വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും നീ​ലേ​ശ്വ​രം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ട്രെ​യി​നി​ന് പു​റ​മെ ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നി​നും സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ല. വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ചെ​റി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും സ്പെ​ഷ​ൽ വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്റ്റേ​ഷ​നി​നോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ അ​വ​ഗ​ണ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    മ​ല​യോ​ര​ത്തെ നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ജ​ന​വും നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്‌. മാ​ധ്യ​മ ശ്ര​ദ്ധ​മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡി.​സി​യും വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന നീ​ലേ​ശ്വ​രം റെ​യി​ൽ​വേ ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ എം.​പി, എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നീ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഓ​ണ​ത്തി​ന് നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് ട്രെ​യി​നി​ന് സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും സ്പെ​ഷ​ൽ വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പു​ണ്ട്. നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​റ​ളി​പൂ​ണ്ട ചി​ല ബാ​ഹ്യ​ശ​ക്തി​ക​ൾ റെ​യി​ൽ​വേ വ​കു​പ്പി​നെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ. ചെ​ന്നൈ-​മം​ഗ​ളൂ​രു ചെ​ന്നൈ മെ​യി​ലി​നും നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് സ്റ്റോ​പ് വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തേ ഗ​തി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:NileshwaramOnam special trainno stop
