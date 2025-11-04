Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:05 AM IST

    ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തും ട്രെ​യി​ന​ല്ല, ഇ​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്തും പാ​മ്പു​ക​ളാ​ണി​വി​ടെ

    കാ​​ടു​​മൂ​​ടി​​യ റെ​​യി​​ൽ​​വേ സ്റ്റേ​​ഷ​​ൻ പ​​രി​​സ​​രം വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കാ​​തെ അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ
    നീ​​ലേ​​ശ്വ​​രം: ഇ​​ര​​ച്ചെ​​ത്തു​​ന്ന ട്രെ​​യി​​ൻ കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന നീ​​ലേ​​ശ്വ​​രം റെ​​യി​​ൽ​​വേ സ്റ്റേ​​ഷ​​ൻ യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും കാ​​ണാ​​നാ​​വു​​ക ഇ​​ഴ​​ഞ്ഞെ​​ത്തു​​ന്ന പാ​​മ്പു​​ക​​ളെ, അ​​ത്ര​​ക്കു​​ണ്ട്, റെ​​യി​​ൽ​​വേ സ്റ്റേ​​ഷ​​ൻ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്ത് വ​​ള​​ർ​​ന്ന കാ​​ടു​​ക​​ൾ. യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​രോ​​ട് റെ​​യി​​ൽ​​വേ പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​ന്ന സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തി​​​ന്റെ ദൃ​​ശ്യം​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് കാ​​ടും​​പ​​ട​​ർ​​പ്പും നി​​റ​​ഞ്ഞ പ​​രി​​സ​​രം.

    നീ​​ലേ​​ശ്വ​​രം റെ​​യി​​ൽ​​വേ സ്റ്റേ​​ഷ​​ൻ പ​​രി​​സ​​രം കാ​​ടു​​മൂ​​ടി​​യി​​ട്ട് നാ​​ളു​​ക​​ളാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ തി​​രി​​ഞ്ഞു​​നോ​​ക്കാ​​ത്ത​​തി​​ൽ ക​​ടു​​ത്ത അ​​മ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​ർ.

    റെ​​യി​​ൽ​​വേ മേ​​ൽ​​പാ​​ലം മു​​ത​​ലു​​ള്ള ഭാ​​ഗ​​ത്ത് കാ​​ട് ന​​ട​​പ്പാ​​ത​​യി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ള​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. നടന്നുപോകാനും യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്.പ്ലാ​​റ്റ് ഫോ​​മി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ ആ​​ളു​​യ​​ര​​ത്തി​​ൽ കാ​​ട് വ​​ള​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കാ​​ണാം.പ​​ക​​ലും രാ​​ത്രി​​യി​​ലും ഇ​​ഴ​​ജ​​ന്തു​​ക്ക​​ളു​​ടെ ശ​​ല്യ​​മു​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽ ഭ​​യ​​ന്നാ​​ണ് യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​രു​​ടെ പോ​​ക്കും വ​​ര​​വും.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​വ​​ർ​​ഷം കാ​​ട് വ​​ള​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ സ​​ന്ന​​ദ്ധ​​സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ൾ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ടാ​​ണ് കാ​​ട് നീ​​ക്കി​​യ​​ത്. കാ​​ടു​​ക​​ൾ നീ​​ക്കം ചെ​​യ്യാ​​ൻ റെ​​യി​​ൽ​​വേ​​യി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​കം ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ർ അ​​തി​​ന് ത​​യാ​​റാ​​കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്ന ആ​​ക്ഷേ​​പ​​വു​​മു​​ണ്ട്.

    TAGS:SnakeneeleswaramlocalnewsKasargod
    News Summary - Officials say the forest-surrounded railway station area cannot be commercialized.
