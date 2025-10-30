Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    date_range 30 Oct 2025 7:51 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 7:51 AM IST

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രിയിലേക്ക് വ​ഴി​യി​ല്ല, വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി വ​ര​ണം

    ആ​ശു​പ​ത്രി ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡ് അപകടാവസ്ഥയിലായതാണ് വ​ഴി​യ​ട​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​ം
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രിയിലേക്ക് വ​ഴി​യി​ല്ല, വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി വ​ര​ണം
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​നി​ല​യി​ൽ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: പേ​രോ​ൽ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ വ​ഴി​യി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാണ്. റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ അ​നാ​സ്ഥ​മൂ​ലം നി​ര​വ​ധി രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് ചു​റ്റി​വ​ല​യു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ വ​ള​ഞ്ഞുചു​റ്റി വേ​ണം രോ​ഗി​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ. ആ​ശു​പ​ത്രി കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ന​ക​ത്തു​ള്ള ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇതാണ് പ്ര​ധാ​ന​വ​ഴി അ​ട​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി അധികൃതർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കു​ഴി നി​ക​ത്തി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ന​ട​പ​ടി​യും ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. സ​മീ​പ​ത്തെ മ​തി​ലും ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ദം.

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ഈ ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ല​യോ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ദി​വ​സ​വും 300ൽ​പ​രം രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 1957ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ​ഴിയെന്നത് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ട വ​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ഗേ​റ്റു​ള്ള​തി​ൽ ഒ​രു​ഗേ​റ്റ് ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​രു ത​ടി​ക്ക​ഷ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ഴി​യ​ട​ച്ച​ത്.

