Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:18 AM IST

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്; അപ​ക​ട​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ണ്ട്, കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്; അപ​ക​ട​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ണ്ട്, കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം തെ​രു അ​ഞ്ഞൂ​റ്റ​മ്പ​ലം വീ​ര​ർ​കാ​വി​ൽ ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ടം (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് ആ​റു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ണ്ട് തി​ക​യു​ന്നു. നീ​ലേ​ശ്വ​രം തെ​രു അ​ഞ്ഞൂ​റ്റ​മ്പ​ലം വീ​ര​ർ​കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2024 ഒ​ക്ടോ​ടോ​ബ​ർ 28ന് ​അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​റു​പേ​രാ​ണ് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​മൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മൂ​വാ​ളം​കു​ഴി ചാ​മു​ണ്ഡി​യു​ടെ വെ​ള്ളാ​ട്ട പു​റ​പ്പാ​ടി​നി​ട​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​തി​ലി​നോ​ടു​ചേ​ർ​ന്ന് പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തെ​റി​ച്ച തീ​നാ​ളം പ​ട​ക്കം സൂ​ക്ഷി​ച്ച മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ച് തീ​ഗോ​ള​റാ​യി മാ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    തെ​യ്യം കാ​ണാ​ൻ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തെ​റി​ച്ച് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കു​വ​രെ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു. കു​ട്ടി​ക​ളും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 160 പേ​ർ​ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ആ​റു​പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബാ​ബു പെ​രി​ങ്ങോ​ത്തി​നാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​റു​പേ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28ന് ​ഒ​രു​വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സം​ഭ​വം നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി ഇ​നി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ണ്ട്. വു​ണ്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ബ​ന്ത​വ​സി​ലെ​ടു​ത്ത സാ​മ്പി​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം ജി​ല്ല ഫോ​റി​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​നി​യും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​ക്കി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    വെ​ടി​ക്ക​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റ്റ​മ്പ​ലം വീ​ര​ർ​കാ​വ് ക്ഷേ​ത്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട്ടെ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​ലേ​ശ്വ​രം മ​ന്ദം​പു​റ​ത്തെ റി​ട്ട. എ​സ്.​ഐ കെ.​ടി. ഭ​ര​ത​ൻ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​വി. ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ത​മ്പാ​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബാ​ബു, ശ​ശി, വെ​ടി​മ​രു​ന്നി​ന് തീ​കൊ​ളു​ത്തി​യ ര​തീ​ഷ്, കൊ​ട​ച്ചാ​ലി​ലെ കെ.​വി. വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കൊ​ല​പാ​ത​കം, ന​ര​ഹ​ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക്ഷേ​ത്ര​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്താ​ണ്.

    കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​ത് പേ​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​നാ​യ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി​റ്റേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. നീ​ലേ​ശ്വ​രം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ടം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ചി​കി​ത്സ​ച്ചെ​ല​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ഖ​ത്തും കൈ​ക്കും കാ​ലി​നും പു​റ​ത്തും ത​ല​ക്കും പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ​തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മി​ക്ക​വ​രും ഇ​നി​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത് അ​ഞ്ചു​പേ​ർ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​രി​ച്ച കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നാ​ലു ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​ഹാ​യ​ധ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്രം ക​മ്മി​റ്റി അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ഒ​രു ല​ക്ഷം, തി​യ്യ സ​മു​ദാ​യ ക്ഷേ​ത്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​സ​മി​തി ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും സ​ഹാ​യ​ധ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബം അ​ഞ്ഞൂ​റ്റ​മ്പ​ലം ക്ഷേ​ത്ര ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടു​ത​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തി​ന് തെ​യ്യം കെ​ട്ടി​ല്ലാ​തെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി ആ​ഘോ​ഷം ചു​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം​: നീ​ലേ​ശ്വ​രം അ​ഞ്ഞൂ​റ്റ​മ്പ​ലം വീ​ര​ർ​കാ​വി​ൽ ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്ര-​ദൃ​ശ്യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ക്ഷേ​ത്ര​ക​മ്മി​റ്റി നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ട​ക്കം വാ​ങ്ങി​യ ക​ട​ക്ക് നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടോ എ​ന്നു​മ​റി​യ​ണം.

    അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോയെന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മുള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​നു​വേ​ണ്ടി സം​ഭ​രി​ച്ച​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മാ​യ പ​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം.

    പ​ട​ക്കം വാ​ങ്ങി​യ ക​ട​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സം​ഭ​വം നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. വു​ണ്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ബ​ന്ത​വ​സ്സി​ൽ എ​ടു​ത്ത സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം ജി​ല്ല ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20നാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:tragedyfire workanniversaryNeeleshwaram
    News Summary - Neeleshwaram Fire Work Tragedy; One year after the incident, charge sheet not prepared
