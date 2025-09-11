Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:16 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം; നിലവിലുള്ള റോഡ് ഇല്ലാതാക്കരുത്, മേൽപാലം നിർമിക്കണം

    ​റോഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ അട​ച്ചാ​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടും
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം; നിലവിലുള്ള റോഡ് ഇല്ലാതാക്കരുത്, മേൽപാലം നിർമിക്കണം
    ദേശീയപാത കോ​ട്ട​പ്പു​റം റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹൈ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കോ​ട്ട​പ്പു​റം റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ മ​തി​ൽ കെ​ട്ടി അ​ട​ച്ചി​ട​രു​തെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി. ഈ ​ഭാ​ഗം അട​ച്ചാ​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടും. കോ​ട്ട​പ്പു​റം, ഓ​ർ​ച്ച, പു​റ​ത്തെ​ക്കൈ, ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല, മ​ട​ക്ക​ര, തു​രു​ത്തി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് റോ​ഡ​ട​ച്ചാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ​ഴി​മു​ട്ടും. ഹൈ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ട്ട​പ്പു​റം ഓ​ർ​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും തി​രി​ച്ച് ഹൈ​വേ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തോ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​കും.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഹൈ​വേ-​കോ​ട്ട​പ്പു​റം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഒ​രു മേ​ൽ​പാ​ല​മോ അ​ടി​പ്പാ​ത​യോ നി​ർ​മി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഹൈ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ കോ​ട്ട​പ്പു​റം ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, അ​ഴി​ത്ത​ല ബീ​ച്ച് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ വ​ഴി​മു​ട്ടും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല-​മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ പാ​ല​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​വും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും.

    കോ​ട്ട​പ്പു​റം റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​മി​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ പ​ക​രം സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ലെ അ​ടി​പ്പാ​ത ചു​റ്റി വീ​ണ്ടും സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കോ​ട്ട​പ്പു​റം-​ഓ​ർ​ച്ച റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    കോ​ട്ട​പ്പു​റം റോ​ഡ് വ​ഴി​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് വ​ഴി പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട് തോ​ട്ടം അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണം. നാ​ടും ന​ഗ​ര​വു​മു​ണ്ടാ​യ കാ​ലം മു​ത​ലു​ള്ള വ​ഴി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം മൂ​ലം അ​ട​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​ര​ദേ​ശം മു​ഴു​വ​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ത​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​വ​രും. ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ കോ​ട്ട​പ്പു​റം ഹൗ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് ബാ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ, അ​ച്ചാം​തു​രു​ത്തി, ഓ​ർ​ച്ച, ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വ​ഴി ഹൈ​വേ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഹൈ​വേ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തു​പോ​ലെ​പോ​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കോ​ട്ട​പ്പു​റം ഹൈ​വേ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

