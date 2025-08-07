Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 1:43 PM IST

    എസ്.ബി.ഐയുടെ പേരിൽ വ്യാജസന്ദേശം: വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു; 22,000 രൂപ നഷ്ടമായി

    whatsapp scam 9897
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: വാ​ട്‌​സ്ആ​പി​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശം തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ 22,000 രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റം​കൊ​ഴു​വ​ൽ, മൂ​ല​പ്പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വി​വി​ധ വാ​ട്‌​സ് ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റം​കൊ​ഴു​വ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഫോ​ണാ​ണ് ആ​ദ്യം ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം അം​ഗ​മാ​യ എ​ല്ലാ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റി​യി​പ്പ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ യോ​നോ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​റും എ​സ്.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ധാ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ഡോ​ട് എ.​പി.​കെ എ​ന്ന ഫ​യ​ലും പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​ധാ​ർ ന​മ്പ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ യോ​നോ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള എ.​പി.​കെ ലി​ങ്ക് ക്ലി​ക് ചെ​യ്ത് ആ​ധാ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇ​തി​ൽ ക്ലി​ക് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റം​കൊ​ഴു​വ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​ടെ 22,000 രൂ​പ എ​സ്.​ബി.​ഐ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണ് പ​ണം പോ​യ​തെ​ന്ന് സൂ​ച​ന​യൊ​ന്നും മെ​സേ​ജി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​പോ​സ്റ്റ് വ​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം പേ​ര് സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന് മാ​റു​ക​യും എ​സ്.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ലോ​ഗോ ഐ​ക്ക​ണാ​യി വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ത​മ്മി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ​യു​മാ​യി.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ നേ​ര​ത്തെ സൈ​ബ​ർ​സെ​ല്ലി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പി.​ആ​ർ. ശ്രീ​നാ​ഥ് വ്യാ​ജ ലി​ങ്കി​ൽ ആ​രും ക്ലി​ക് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും ഇ​ത് പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത അം​ഗ​ത്തെ ഉ​ട​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം മ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ക​ളി​ലെ​യും അ​ഡ്മി​ന്മാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​പ​ക​ട​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റം​കൊ​ഴു​വ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി എ​സ്.​ബി.​ഐ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്രാ​ഞ്ചി​ലും കാ​സ​ർ​കോ​ട് സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ബ്ലോ​ക്ക്‌ ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലെ എ​സ്.​ബി.​ഐ കാ​സ​ർ​കോ​ട് സി​വി​ൽ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ണം പോ​യ​ത്.

