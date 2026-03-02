Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    2 March 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 10:46 AM IST

    അങ്കക്കളരി പാറപ്പുറത്ത് വൻ തീപിടിത്തം

    അങ്കക്കളരി പാറപ്പുറത്ത് വൻ തീപിടിത്തം
    അ​ങ്ക​ക്ക​ള​രി പാ​റ​പ്പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം

    നീലേശ്വരം: നീലേശ്വരം നഗരസഭയിലെ അങ്കക്കളരി സോഫ കമ്പനിക്ക് സമീപം വൻ തീപിടുത്തം. ആളപായമില്ല. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 3.30നാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. ഒരു ഏക്കറിലധികം പാറപ്രദേശത്ത് തീ ആളിപ്പടർന്നു.

    സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്താണ് തീ പടർന്നത്. സമീപത്തുതന്നെ നിരവധി വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഓരോ ചെറിയ പ്ലോട്ടിനും ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ടായതിനാൽ തീ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായി. അതിനാൽ മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

    സോഫ കമ്പനിയിലേക്ക് തീ പടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചേനേ. സമീപത്തുതന്നെ ഒരു ഇൻറർലോക്ക് കമ്പനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ തീയണച്ചു.

