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    മടിക്കൈ ടി.എസ്. തിരുമുമ്പ്; സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം അടഞ്ഞുതന്നെ

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    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ശേ​ഷം ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​ല്ല
    മടിക്കൈ ടി.എസ്. തിരുമുമ്പ്; സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം അടഞ്ഞുതന്നെ
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    മ​ടി​ക്കൈ ടി.​എ​സ്. തി​രു​മു​മ്പ് സ​മു​ച്ച​യം

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ജി​ല്ല​യു​ടെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക നി​ല​യം അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. മ​ടി​ക്കൈ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​മ്പ​ല​ത്തു​ക​ര​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ടി.​എ​സ്. തി​രു​മു​മ്പ് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ​മാ​ണ് നാ​ടി​ന് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യം തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നു​പു​റ​മെ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി ഇ​തു​വ​രെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വ​കു​പ്പി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന വാ​ദ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ സാം​സ്കാ​രി​ക നി​ല​യം തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട് നീ​ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സാം​സ്കാ​രി​ക​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടാ​ണ് ഈ ​അ​നാ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ടി​ക്കൈ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി. ​പ്ര​കാ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. 3.77 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് 52 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് മ​ടി​ക്കൈ​യി​ൽ ടി.​എ​സ്. തി​രു​മു​മ്പ് സാം​സ്കാ​രി​ക​നി​ല​യം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. 69,250 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ബ്ലോ​ക്കി​ൽ 14,750 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള വി​വ​ര​വി​ത​ര​ണ​കേ​ന്ദ്രം, സ്മാ​ര​ക ഹാ​ൾ, സു​വ​നീ​ർ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ, ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല, ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 25,750 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ശാ​ല, ബ്ലാ​ക്ക് ബു​ക്ക് തി​യ​റ്റ​ർ, സെ​മി​നാ​ർ ഹാ​ൾ, പ​ഠ​ന മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടാ​തെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​ണി​ശാ​ല​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ട്‌.

    10,750 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, പ​തി​നാ​ലാ​യി​രം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള ഗോ​ത്ര​ക​ലാ മ്യൂ​സി​യം, ഫോ​ക്‌​ലോ​ർ കേ​ന്ദ്രം, ക​ഫ​റ്റേ​രി​യ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ ബ്ലോ​ക്കും സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഓ​പ​ൺ എ​യ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ 650 പേ​ർ​ക്ക്‌ പ​രി​പാ​ടി വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ജി​ല്ല​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട മ​ടി​ക്കൈ​യി​ലെ ടി.​എ​സ്. തി​രു​മു​മ്പ് സ​മു​ച്ച​യം ഉ​ട​ൻ തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. മ​ടി​ക്കൈ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ത​ട​സ്സം

    സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ വ​ഴി​യാ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി ഇ​തു​വ​രെ സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഇ​ത് തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട് നീ​ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രാ​ണ് ടി.​എ​സ്. തി​രു​മു​മ്പ് ?

    1906 ജൂ​ൺ 12ന് ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ താ​ഴെ​ക്കാ​ട്ടു തി​മി​രി മ​ന​യി​ൽ ജ​നി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യും പാ​ടു​ന്ന പ​ട​വാ​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​വി കൂ​ടി​യാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്തി. കേ​ള​പ്പ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​രെ​ത്തി​യ ജാ​ഥ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പാ​ട്ടെ​ഴു​തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജ​യി​ലി​ൽ പോ​യ​തോ​ടു​കൂ​ടി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി. ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ തി​രു​മു​മ്പ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. 1948ലെ ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം കോ​ൺ​ഗ്ര​സോ​ടു​കൂ​ടി തി​രു​മു​മ്പ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​എം.​എ​സ് തി​രു​മു​മ്പി​നെ പാ​ടു​ന്ന പ​ട​വാ​ൾ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യം വി​ട്ട് ഭ​ക്തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന തി​രു​മു​മ്പ് 1984ൽ 78ാം ​വ​യ​സ്സി​ൽ മ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Madikai T.S. Thirumummu
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