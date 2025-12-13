Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 13 Dec 2025 11:26 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 11:26 AM IST

    തു​ട​രാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്; തി​രി​ച്ചു​ വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    78.36 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: അ​ത്യ​ന്തം വാ​ശി​യേ​റി​യ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും. വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ണ്.

    78.36 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. 2010ൽ ​നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ലാ​മ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​രി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റെ​ങ്കി​ലും നേ​ടാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ എ​ത്താ​ൻ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. പ​ടി​ഞ്ഞാറ്റം​കൊ​ഴു​വ​ൽ വെ​സ്റ്റ്, പ​ട്ടേ​ന, ക​രു​വാ​ച്ചേ​രി, തൈ​ക്ക​ട​പ്പു​റം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കൊ​ട്ര​ച്ചാ​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ല്ല പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, 34ൽ 25 ​വാ​ർ​ഡും പി​ടി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ന് പു​റ​മെ മ​റ്റൊ​രു വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​എ 2020ൽ ​ര​ണ്ട് വോ​ട്ടി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റം​കൊ​ഴു​വ​ൽ ഈ​സ്റ്റ് വാ​ർ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും വ​ലി​യ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

    News Summary - LDF to continue; UDF hoping to return
