വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരി നീലേശ്വരത്തും വിളയും

cancel camera_alt നീലേശ്വരം പാലാത്തടത്തെ ജോസ് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article നീ​ലേ​ശ്വ​രം: മു​ന്തി​രി കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യം കൊ​യ്ത് നീ​ലേ​ശ്വ​രം പാ​ലാ​ത്ത​ട​ത്തെ ജോ​സും കു​ടും​ബ​വും. മു​ന്തി​രി​ക്കു പു​റ​മെ വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ച്ചെ​ടി​യും സ്വ​ന്തം വ​ള​പ്പി​ൽ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ട്ടു​ന​ന​ച്ച് പ​രി​പാ​ലി​ച്ച മു​ന്തി​രി വ​ള്ളി​യി​ല്‍ നി​റ​യെ മ​ധു​ര​മു​ന്തി​രി വി​ള​ഞ്ഞ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബം. വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ പ​ന്ത​ലു​ക​ളി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ആ​റാം വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് മു​ന്തി​രി വി​ള​വ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. 13 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് വാ​ങ്ങി​യ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ചെ​ങ്ക​ല്‍ പാ​റ​പ്പു​റം മ​ണ​ലി​ട്ട് നി​ക​ത്തി​യ ഇ​ട​ത്താ​ണ് മു​ന്തി​രി​ക്കു​ല​ക​ള്‍ പ​ട​ര്‍ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ച്ച​ത്.

പാ​ലാ​ത്ത​ട​ത്തെ മാ​സ് വു​ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രീ​സ് ഉ​ട​മ​യാ​യ വാ​ഴാം​പ്ലാ​ക്ക​ല്‍ ജോ​സി​ന് കൃ​ഷി​യും ബി​സി​ന​സും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്പം തേ​നി​യി​ല്‍ മു​ന്തി​രി​ക്കു​ല​ക​ള്‍ കാ​യ്ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച ക​ണ്ടാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലും മു​ന്തി​രി​കൃ​ഷി​യി​ടാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ നി​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് മു​ന്തി​രി തൈ​ക​ള്‍ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഊ​ട്ടി മു​ന്തി​രി, ക​മ്പം മു​ന്തി​രി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ട​ല​പ്പി​ണ്ണാ​ക്കും എ​ല്ലു​പൊ​ടി​യും ജൈ​വ​വ​ള​വും ചേ​ര്‍ത്ത മി​ശ്രി​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കൃ​ഷി. വി​ഷ​ര​ഹി​ത പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യാ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ജോ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. വ​ര്‍ഷം 75 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം വി​ള​വാ​ണ് മു​ന്തി​രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ജോ​സി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാം​ഗോ​സ്റ്റീ​ന്‍, റ​മ്പൂ​ട്ടാ​ന്‍, പീ​ന​ട്ട് ബ​ട്ട​ര്‍, യെ​ല്ലൊ ഹ​ണി, റെ​ഡ് ലേ​ഡി എ​ന്നീ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും കാ​യ്ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

If desired, the grapes can be grown in Nileshwaram