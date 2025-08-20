Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 2:14 PM IST

    നീലേശ്വരത്തെ ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയം എങ്ങുമെത്തിയില്ല

    പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാത്തതാണ് മ്യൂസിയത്തിന് തടസ്സമായത്
    നീലേശ്വരത്തെ ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയം എങ്ങുമെത്തിയില്ല
    ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നീ​ലേ​ശ്വ​രം രാ​ജ​കൊ​ട്ടാ​രം

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: രാ​ജ​സ്മ​ര​ണ​ക​ളും നാ​ടു​വാ​ഴി​ത്ത​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്ര​വും ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന നീ​ലേ​ശ്വ​രം രാ​ജ​കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തെ ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക മ്യൂ​സി​യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല. ജി​ല്ല​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പൈ​തൃ​ക മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ത​ട​സ്സ​മാ​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ മ്യൂ​സി​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ച​രി​ത്രാ​ധ്യാ​പ​ക​നും മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. കെ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം, ച​രി​ത്രം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പ്ര​സ്ഥാ​നം, പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക ഓ​പ​ൺ തി​യ​റ്റ​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ്യൂ​സി​യ​മാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    2015-20 വ​ർ​ഷം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ഫ. കെ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം എ​ന്ന ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് നീ​ലേ​ശ്വ​രം രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ഉ​ദ​യ​വ​ർ​മ രാ​ജ​യു​മാ​യി പ്ര​ഫ. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ട്ടാ​രം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2017ൽ ​ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ർ. റെ​ജി​കു​മാ​ർ കൊ​ട്ടാ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും കെ​ട്ടി​ടം നി​ല​വി​ലെ വി​പ​ണി​വി​ല കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് രേ​ഖ​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ ഫ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് ആ​ദ്യ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി കൊ​ട്ടാ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സം​സ്ഥാ​നം വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക കെ​ടു​തി​യി​ലാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ കോ​വി​ഡും എ​ത്തി.

    ഇ​തി​നി​ടെ തു​ക വ​ർ​ധ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കൊ​ട്ടാ​രം പ്ര​തി​നി​ധി പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ കോ​വി​ൽ രാ​ജ​കൊ​ട്ടാ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫ​ണ്ട് ത​ട​സ്സം നീ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    News Summary - Historical Heritage Museum in Neeleswaram
