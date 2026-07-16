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    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 16 July 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 11:07 AM IST

    ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ചാത്തമത്ത് 30 കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

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    ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ചാത്തമത്ത് 30 കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
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    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് 30 കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ചാ​ത്ത​മ​ത്ത്, പാ​ല​യി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഛർ​ദി​യും വ​യ​റി​ള​ക്ക​വു​മാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ചാ​ത്ത​മ​ത്ത് എ.​എ​ൽ.​പി കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണോ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ചാ​ത്ത​മ​ത്തെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടി വ​യ​റി​ള​ക്കം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല.

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ടെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി.

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    TAGS:Food PoisoningHealth DepartmentChildrenhospitalizedneeleswaram
    News Summary - Food poisoning; 30 children admitted to hospital in Chatham
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