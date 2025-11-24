Begin typing your search above and press return to search.
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:36 AM IST

    വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്ക് പോ​യ അ​മ്പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ

    പരി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ വ​രാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ള്ളൂ
    വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്ക് പോ​യ അ​മ്പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ
     നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യിൽ കഴിയുന്ന ക​ക്കാ​ട്ട് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്ക് പോ​യി തി​രി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റു.മ​ടി​ക്കൈ ക​ക്കാ​ട്ട് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ​ത്. ഛർ​ദി​യും ത​ല​വേ​ദ​ന​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​പോ​യ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. തി​രി​ച്ച് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ഴു​വ​ൻ​പേ​ർ​ക്കും പ​ല​വി​ധ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​യ​നാ​ട് ബാ​ണാ​സു​ര സാ​​ഗ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​റോ​ട്ട​യും ചി​ക്ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി. പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ വ​രാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ള്ളൂ. നി​ല​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ആ​രോ​​ഗ്യ​നി​ല ​ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല.

