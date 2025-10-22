Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:13 PM IST

    കളിസ്ഥലമൊരുക്കാൻ മത്സ്യവിൽപന

    കളിസ്ഥലമൊരുക്കാൻ മത്സ്യവിൽപന
    കു​ണ്ടൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ക​ളി​സ്ഥ​ല ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കാ​ലി​ച്ചാ​മ​ര​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ മീ​ൻ​വി​ൽ​പ​ന

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള വ​രും​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ന​ല്ലൊ​രു ക​ളി​സ്ഥ​ലം നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മീ​ൻ വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ചി​റ​ങ്ങി. കി​നാ​നൂ​ർ ക​രി​ന്ത​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ണ്ടൂ​ർ ദേ​ശ​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലാ​ണ് ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​ച്ചു​വ​ള​രാ​ൻ മൈ​താ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും ക​ളി​സ്ഥ​ല​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ല​വ്. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ണ്ട് സ്വ​രൂ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് കാ​ലി​ച്ചാ​മ​ര​ത്ത് മീ​ൻ​വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ മീ​ൻ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കു​ണ്ടൂ​രി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ച​ക്ക ചി​പ്സ് നി​ർ​മാ​ണം, യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​ണം, ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച്, മു​ക്ക​ട പാ​ല​ത്തി​നു​സ​മീ​പം ഫു​ഡ്‌ പോ​യ​ന്റ് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​നോ​ട​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മീ​ൻ വി​ൽ​പ​ന​യും. കാ​ലി​ച്ചാ​മ​രം ടൗ​ണി​ൽ രാ​ത്രി വ​രെ​യും മീ​ൻ വി​ൽ​പ​ന ത​കൃ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യും മ​ത്സ്യ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വ​ര​യി​ൽ രാ​ജ​ൻ, വി. ​അ​മ്പൂ​ഞ്ഞി, എം. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, വി.​ജി. അ​നീ​ഷ്, എ​ൻ. വി​നോ​ദ്, യു. ​ര​തീ​ഷ്, എ​ൻ. രാ​ജ​ൻ, പി.​പി. അ​നീ​ഷ്, എ​ൻ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, എ​ൻ.​കെ. ര​ജി​ത്, കെ. ​അ​നു​രാ​ജ്, കെ. ​വി​നീ​ത്, വി. ​സ​തീ​ശ​ൻ, കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​ൻ. മാ​ള​വി​ക, എ.​സി. ദി​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:play groundnileswaramfish saleKasargod
    News Summary - fish sales to play ground construction
