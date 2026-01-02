Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:01 PM IST

    ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താണ അച്ഛനും മകൾക്കും തൊഴിലുറപ്പ് മേറ്റുമാർ രക്ഷകരായി

    ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താണ അച്ഛനും മകൾക്കും തൊഴിലുറപ്പ് മേറ്റുമാർ രക്ഷകരായി
    രക്ഷകരായ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഇ​ന്ദു, പ്ര​സീ​ത മു​ര​ളി എന്നിവർ

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ക്ഷേ​ത്ര​ക്കുള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങിത്താഴ്ന്ന് ജീ​വ​നു​വേ​ണ്ടി പി​ട​ഞ്ഞ അ​ച്ഛനെ​യും മ​ക​ളെ​യും അ​ത്​​ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​ർ നാ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10നും 11​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങി​പപ്പോ​യ ര​ണ്ടു​ ജീ​വ​നു​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. മി​ലി​ട്ട​റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ബ​ങ്ക​ളം ക​ക്കാ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി മ​ഹേ​ഷ്, മ​ക​ൾ ദി​യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​ർ മ​ടി​ക്കൈ ക​ക്കാ​ട്ട് മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ കു​ള​ത്തി​ലെ പ​ട​വു​ക​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി കാ​ൽ ക​ഴു​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ 11 കാ​രി​യാ​യ ദി​യ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണു. മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പി​താ​വും കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണു . പി​താ​വി​ന്റെ​യും മ​ക​ളു​ടെ​യും നി​ല​വി​ളി ശ​ബ്ദം ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ളം പ​രി​സ​ര​ത്ത് സആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സ​മ​യം മ​ടി​ക്കൈ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജോ​ലി സൈ​റ്റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മേ​റ്റു​മാ​രാ​യ കൂ​ലോം റോ​ഡി​ലെ പ്ര​സീ​ത മു​ര​ളി, ച​തു​ര​കി​ണ​റി​ലെ എം. ​ഇ​ന്ദു​വും കു​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ല​വി​ളി ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടു. മ​റ്റൊ​ന്നും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ പ്ര​സീ​ത കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​നും മ​ക​ളെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​പോ​ലെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ട​ൻ ഇ​ന്ദു സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ല​മെ​ട​ൽ എ​ടു​ത്ത് കു​ട്ടി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തശേ​ഷം ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച് ക​യ​റ്റി.

    പി​താ​വി​നും ഓ​ല​മെ​ട​ൽ പി​ടി​ക്കാ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ക​ര​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു. നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി. പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​നാ​യ ബ​ങ്ക​ളം ക​ക്കാ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ഹേ​ഷ്, മ​ക​ൾ ദി​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​സീ​ത, ഇ​ന്ദു, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​പ്ര​കാ​ശ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:Local NewsrescueKasargod
    News Summary - father and daughter who fell in well rescued by loboures
