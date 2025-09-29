Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Sept 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:02 AM IST

    അ​പ​ക​ടം പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക

    A large electric pole and wires covering
    കാ​ടു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട​പ്പ​ന വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ണും ക​മ്പി​ക​ളും

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: മ​ടി​ക്കൈ ബ​ങ്ക​ളം ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​മ​റി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ത്രീ ​ഫേ​സ് ലൈ​നും വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ണും കാ​ടു​മൂ​ടി​യ​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. സ​മീ​പ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വൈ​ദ്യു​തി​മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ടം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ത് അ​റി​യാ​തെ കാ​ട്ടു​വ​ള്ളി​ക​ൾ വ​ലി​ക്കു​ക​യോ മ​റ്റോ ചെ​യ്താ​ൽ തൊ​ടു​ന്ന​ത് ത്രീ ​ഫേ​സ് ലൈ​നി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ലൈ​നും തൂ​ണും ത​മ്മി​ൽ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​വി​ധ​ത്തി​ൽ കാ​ടു​മൂ​ടി​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ത് വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ലൈ​നി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്താ​യി ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് കേ​ബി​ളും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​ത്തെ കാ​വി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളും കാ​ട്ടു​വ​ള്ളി​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തേ ത്രീ ​ഫേ​സ് ലൈ​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു മ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്കും താ​ഴെ​യു​ള്ള ന​ഗ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ലൈ​ൻ വ​ലി​ച്ച​ത്. ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ കാ​ടും വ​ള്ളി​ക​ളും മാ​റ്റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഏ​തു​സ​മ​യ​ത്തും അ​പ​ക​ടം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

