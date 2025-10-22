Begin typing your search above and press return to search.
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:20 PM IST

    ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമാണം; പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കുലുക്കം

    new bus stand construction
    പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ പ്ര​വൃ​ത്തി

    Listen to this Article

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ യാ​ർ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​മൂ​ലം സ​മീ​പ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ കു​ലു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്റെ തൊ​ട്ട് കി​ഴ​ക്കാ​യി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ടി​ട്ട ഇ​രു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​മൂ​ലം ശ​ക്ത​മാ​യ കു​ലു​ക്കം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഓ​ഫി​സ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ബ്രേ​ക്കി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ പി​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ണ്ടി​യും ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ഓ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം കു​ലു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​ണ്ട് 150 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഭൂ​മി കു​ലു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ്ര​വൃ​ത്തി രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നു​ശേ​ഷം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:neeleswaramdamagedKasargodBus Stand Construction
