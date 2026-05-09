Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightNeeleswaramchevron_rightസി.പി.എം-മുസ്‍ലിം ലീഗ്...
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 9 May 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 11:54 AM IST

    സി.പി.എം-മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംഘർഷം; രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സി.പി.എം-മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംഘർഷം; രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel

    നീലേശ്വരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചൊല്ലി നീലേശ്വരം ഓർച്ചയിൽ സി.പി.എം-മുസ്‍ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.സി.പി.എം പ്രവർത്തകൻ ഓർച്ചയിലെ എ.കെ. റിജേഷ് (39), മുസ്‍ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ ഓർച്ചയിലെ ടി. മുഹമ്മദ് ഫയാസ് (16) എന്നിവർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.

    ഇരുവിഭാഗത്തെയും എട്ടുപേർക്കെതിരെ നീലേശ്വരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഓർച്ച ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഓഫിസിനടുത്ത് വെച്ചാണ് ഇരുവിഭാഗവും ഏറ്റുമുട്ടിയത്‌. സി.പി.എം പ്രവർത്തകൻ റിജേഷിന്റെ പരാതിയിൽ മുഹമ്മദ് ഫയാസ്, ഫർഹാൻ, ഫുഹാദ്, റിസ്വാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും മുഹമ്മദ് ഫയാസിന്റെ പരാതിയിൽ സി.പി.എം പ്രവർത്തകരായ സജയ്, സനൂപ്, രാജേഷ്, അഷ്റഫ് എന്നിവർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslimconflictpolitical clashCPMElection violence
    News Summary - CPM-Muslim League clash; Two injured
    Similar News
    Next Story
    X