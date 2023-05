പുഴ നികത്തി കണ്ടൽ കാട് നശിപ്പിച്ച് കൊയാമ്പുറത്ത് പാർക്ക് നിർമാണം

cancel camera_alt കൊ​യാ​മ്പു​റ​ത്ത് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ട​ൽ കാ​ടു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഡാ​യ കൊ​യാ​മ്പു​റ​ത്ത് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ സ​മീ​പ​വാ​സി​യാ​യ കു​ടും​ബം പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്. കൊ​യാ​മ്പു​റം കു​റ്റി​ക്ക​ട​വി​നു​സ​മീ​പം പു​ഴ​യോ​ര​ത്താ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ക​ല്ലാ​യി സ്ഥ​ലം പാ​ട്ട​ത്തി​നെടു​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

പു​ഴ​ നി​ക​ത്തി​യും ക​ണ്ട​ൽ​കാ​ടു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി ത​ട​സ്സ​​െപ്പടു​ത്തി​യു​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കൊ​യാ​മ്പു​റ​ത്തെ പ​രേ​ത​നാ​യ കു​ഞ്ഞ​മ്പാ​ടി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ടി. ​വി​നോ​ദാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ. നീ​ലേ​ശ്വ​രം വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ടി. ​വി​നോ​ദ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക ഫാം ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ താ​ൻ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ഴി പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം മൂ​ലം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ച​തു​പ്പു​സ്ഥ​ലം നി​ക​ത്തി​യും ക​ണ്ട​ൽ​കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യു​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. പു​ഴ നി​ക​ത്തി​യ​ശേ​ഷം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി മ​തി​ൽ​കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ളം​കെ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Construction of a park in Koyambura by filling the river and destroying the mangrove forest