Madhyamam
    Neeleswaram
    date_range 10 Jan 2026 8:41 AM IST
    date_range 10 Jan 2026 8:41 AM IST

    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണം പൊ​ലീ​സി​നു കൈ​മാ​റി കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണം പൊ​ലീ​സി​നു കൈ​മാ​റി കു​ട്ടി​ക​ൾ
    വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ട് നി​ർ​മ​ല​ഗി​രി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ആ​ൽ​ബി, ഐ​വി​ൻ, ആ​ൽ​വി​ൻ, അ​യ​റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: വ​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണം പൊ​ലീ​സി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ. സ്വ​ർ​ണ മോ​തി​ര​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല​ര​യോ​ടെ വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് ടൗ​ണി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് നി​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. നി​ർ​മ​ല​ഗി​രി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ആ​ൽ​ബി, ഐ​വി​ൻ, ആ​ൽ​വി​ൻ, അ​യ​റി​ൻ എ​ന്നീ കു​ട്ടി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.​

    മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ എ​ല്ലാം മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ർ​ണ മോ​തി​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ തെ​ളി​വു​സ​ഹി​തം എ​ത്തി​യാ​ൽ മോ​തി​രം കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

